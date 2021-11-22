VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIK ETTİ, BURDURDA ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

ANTALYA (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında, İlimiz tarımsal üretiminde önemli bir ekonomik gelir kapısı haline gelen örtü altı yetiştiriciliğinin masaya yatırıldığı, paydaş kurum, stk ve üreticilerin geniş katılımıyla gerçekleşen "Seracılık İstişare Toplantısı" yapıldı. Toplantıda, İlimizde örtüaltı üretiminin planlı bir şekilde yaygınlaşması için gerekli çalışmalar, fide, ürün deseni, yatırım ve işletme hibe destekleri, pazar, üreticiler ve paydaşların talepleri, sorunlar ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alınarak, istişare edildi. Çavdır İlçesi Söğüt Beldesinde başlayan yayla seracılığı kümelenmesi, yıl yıl Gölhisar, Tefenni, Karamanlı İlçelerine yayılarak İlimiz, toplamda 10. 850 dekar kayıtlı örtü altı alanında, 188 bin ton üretimle Türkiye'de 5., 1829 kayıtlı işletme ile Antalya, Mersin, Muğla 'dan sonra 4. sırada yer almayı başardı. Yayla seracılığında Ülke genelinde adından söz ettirir konuma gelen Burdur'da, örtüaltı yetiştiriciliğini daha iyi noktalara taşımak adına varsa sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması, il geneline yayılması için yapılacak çalışmaları değerlendirerek yol haritası belirlemek üzere Vali Arslantaş'ın talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda toplantı yapıldı. İl Özel İdaresi Meclis Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı, tarım ve hayvancılık şehri Burdur'un potansiyelini tüm yönleriyle ortaya koyan "Burdur Tarım Filminin" gösterilmesi ile devam etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul'un sunumunun ardından istişare bölümüne geçildi. Vali Arslantaş, istişare bölümüne geçmeden yaptığı konuşmada;

"Burdur örtü altı yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4. sırada yer alarak bu alanda azımsanmayacak bir başarı kat etti. Burdur; Mersin, Muğla, Antalya gibi illerin hemen peşinde. Önümüzdeki üç ilin de deniz kenarında daha yumuşak iklimlere sahip olan iller olduğunu gördüğümüzde bu başarının nasıl azımsanmayacak bir durum olduğunu tespit etmek de çok zor değil. Madem bu kadar ciddi bir örtü altı varlığımız var ve her geçen gün de bir önceki güne göre katlayarak devam etmekte öyleyse yönetilebilir bir hale gelmesi için sizlerin karşılaştığınız sorunları çözme gayreti içerisindeyiz. Özellikle bugün kimleri bir araya getirdik Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Özel İdaremiz, Tarım Müdürlüğü teşkilatımız, Milli Eğitimden Sağlığa, Çevre Şehircilikten İşkura, Göç İdaresinden Devlet Su İşlerine AEDAŞ'tan, TKDK'ya BAKA'ya çeşitli kurumlarımız burada. Bunun dışında Ziraat Odası Başkanlarımız, Tarım Kredi Müdürlerimiz, Ziraat Bankası Teşkilatımız, Hal Komisyoncularımız, tedarikçi firmalar, gümrük komisyoncuları, sera yapımıyla ilgili firmalar, fide yetiştiricilerimiz, 10 dekarın üzerinde serası bulunan üreticilerimiz ve sera ailesinin tamamıyla bir aradayız. Bugün konuşulmayan hiçbir şeyin kalmayacağı, toplantının süresinin olmadığı, bütün sorunlar konuşulduktan sonra toplantının biteceği bir toplantıya başlıyoruz. " dedi. Konuşmanın ardından tek tek hazuruna söz veren Vali Arslantaş, üreticiler ve diğer paydaşların seracılık faaliyetleri konusunda karşılaştıkları sorunları ve talepleri dinledi. Çözüm önerilerine yönelik istişareler yapılan toplantı, görüş ve önerilerin dile getirilmesi ile sona erdi.

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