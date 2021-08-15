VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA AFET BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
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VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA AFET BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA AFET BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş Başkanlığında, Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına İlimizden en güçlü şekilde destek vermek için neler yapılabileceği ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş Başkanlığında, Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına İlimizden en güçlü şekilde destek vermek için neler yapılabileceği ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Ülkemizde meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı sekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya İlimizden en güçlü desteği sağlamak için değerlendirmelerde bulunmak üzere ilgili kurum amirlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Burdur Valiliği Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilecek ayni yardımların koordinasyonu değerlendirildi.

Vali Arslantaş toplantıda yaptığı değerlendirmede; ilgili Bakanlıklarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla Devletimiz tüm imkanlarını AFET bölgeleri için seferber ettiğini belirtti.

Devletimizin sahada yürüttüğü kapsamlı ve gayretli çalışmaya Burdur olarak bizlerde ilgili kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız olarak her zaman olduğu gibi güçlü şekilde birlik beraberlik göstererek destek sağlayacaklarına inandığını vurguladı.

Ayni yardımda bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlarımızın temin ettikleri ürün veya malzemeleri, AFAD İl Müdürlükleri koordinasyonunda, AFAD Başkanlığınca afet bölgelerinde oluşturulan depolara sevkinin, tesliminin sağlanması gerektiğini belirten Vali Arslantaş, ayrıca vatandaşlarımızın "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri SMS'le destek verebileceklerini, ya da AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabileceklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA AFET BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI - Haberler
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