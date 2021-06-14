Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı J. Albay Hakan Başaklıgil ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı J. Albay Hakan Başaklıgil ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

İl Jandarma Komutanı Başaklıgil'e ve Burdur'da görev yapan tüm teşkilat mensuplarının gününü kutlayan Vali Arslantaş, jandarma teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi. 182 yıldır devlet ve millet için içeride ve dışarıda önemli görevler üstlenen Jandarma teşkilatının, Burdur'da da başarılı hizmetler yürüttüğünü belirten Vali Arslantaş, zaman mefhumu gözetmeksizin Burdur'da huzur ve güven ortamının tesisi için yürüttükleri çalışmalar ve pandemi sürecinde gösterdikleri gayret dolayısıyla tüm personele teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Başaklıgil'de kabulü dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ettiği Vali Arslantaş'a, kuruluş yıl dönümü kapsamında yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi verdi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı