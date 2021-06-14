Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı

Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı J. Albay Hakan Başaklıgil ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı J. Albay Hakan Başaklıgil ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

İl Jandarma Komutanı Başaklıgil'e ve Burdur'da görev yapan tüm teşkilat mensuplarının gününü kutlayan Vali Arslantaş, jandarma teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi. 182 yıldır devlet ve millet için içeride ve dışarıda önemli görevler üstlenen Jandarma teşkilatının, Burdur'da da başarılı hizmetler yürüttüğünü belirten Vali Arslantaş, zaman mefhumu gözetmeksizin Burdur'da huzur ve güven ortamının tesisi için yürüttükleri çalışmalar ve pandemi sürecinde gösterdikleri gayret dolayısıyla tüm personele teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Başaklıgil'de kabulü dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ettiği Vali Arslantaş'a, kuruluş yıl dönümü kapsamında yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi verdi. - BURDUR

Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı
Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı
Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine neden olmakla suçlanıyor! Hakkında soruşturma açılan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine neden olmakla suçlanıyor! Hakkında soruşturma açılan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Tamer Levent Tuğrul Tülek Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Arslantaş, 182. yaşını kutlayan jandarma teşkilatını ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:16:40. #1.14#

title