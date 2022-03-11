Vali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü eseri İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle andığını vurgulayan Arslantaş, İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük sıkıntılar çeken milletin vatanı kurtarmak yolunda onurlu direnişinin sembolü olduğunu aktardı.

Arslantaş, marşın, o yıllarda genç yaşlı, kadın erkek fark etmeksizin milletin mücadelesini ölümsüzleştiren bir eser olduğuna dikkati çekerek, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşunda canını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Gazi Meclis'te Burdur milletvekili olarak ilimizi temsil etmesiyle her zaman ayrı bir gurur vesilesi saydığımız İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.