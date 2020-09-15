Vali Ali Yerlikaya, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
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Vali Ali Yerlikaya, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasından temsilcilerle buluştu.

Vali Ali Yerlikaya, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
15.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:17
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasından temsilcilerle buluştu. Toplantıda pandemi süreci ve kademeli mesai düzenlemesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği temsilcileri ile buluştu. Toplantıda; pandemi süreci, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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