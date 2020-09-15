Vali Ali Yerlikaya, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasından temsilcilerle buluştu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasından temsilcilerle buluştu. Toplantıda pandemi süreci ve kademeli mesai düzenlemesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği temsilcileri ile buluştu. Toplantıda; pandemi süreci, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

- İstanbul

Kaynak: DHA