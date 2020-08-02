Vali Ali Yerlikaya ilkokul öğretmenini ziyaret etti
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Vali Ali Yerlikaya ilkokul öğretmenini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Alaeddin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Hayriye Bağcı'yı Sarıyer'deki evinde ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

02.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:50

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Alaeddin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Hayriye Bağcı'yı Sarıyer'deki evinde ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğretmeni Hayriye Bağcı ile ilkokul yıllarını ve sınıf arkadaşlarını yad eden Yerlikaya, "Sizi hep ziyaret etmek istiyordum. Kısmet bu güneymiş. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bağcı, "Öğretmenliğimin ilk yılları olduğu için sizin sınıfınız ve sizler benim için çok değerlisiniz. O dönemde çoğu şeyi birbirimize öğrettik. Güzel bir sınıftınız." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya ve Bağcı sohbetleri esnasında ilkokul yıllarına ait sınıf fotoğraflarını inceledi.

Sohbetin ardından Vali Yerlikaya, öğretmeni Hayriye Bağcı'ya çiçek ve hediye verirken, Hayriye Bağcı da Yerlikaya'ya ilkokul sınıflarının fotoğrafını hediye etti.

Ziyaret, Vali Yerlikaya ve Bağcı'nın hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Vali Ali Yerlikaya ilkokul öğretmenini ziyaret etti

Kaynak: AA

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