Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama - Haberler
İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama

Yurtlarda kalan vatandaşların tahliye edilmesiyle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yazılı bir açıklama yaptı.

31.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:40
Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama

Yurtlarda kalan vatandaşların tahliye edilmesiyle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yazılı bir açıklama yaptı. Kendisine gelen teşekkür mektuplarını da yayınlayan Yerlikaya açıklamasında,"Lütfen evlerinize ulaştıktan sonra da 14 gün boyunca kişisel karantinanızı uygulamayı ihmal etmeyin. Bu hepimiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün itibariyle tahliye edilmeye başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzeriden kendisine gelen teşekkür mektuplarını da yayınladı.

Vali Yerlikaya, karantina süresi biten vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Korona virüs ile mücadelemizde önemli ve sevindirici bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, ilgili bakanlıklarımızın talimatları ve Valiliğimiz koordinasyonu ile Avrupa'nın 9 ülkesinde (Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda) geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 14 gün önce İstanbul'a getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarımızda 14 gün süreyle misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın karantina/gözetim süresi bugün doluyor. Son yapılan kontrollerde de sempton gözlenmeyen vatandaşlarımız, artık memleketlerine, evlerine gidiyorlar. Avrupa'dan gelirken olduğu gibi yine evlerine kadar ulaşımları için gereken tedbirleri aldık, "Seyahat İzin Belgelerini" hazırladık. Birazdan uğurlayacağız. Sevgili misafirlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, Ülkenize gelir gelmez kimseyle görüşmeden 14 gün gözlem altında bulunmanın zorluğunu yaşadınız. Daha önce hiçbirimizin tecrübe etmediğiniz bir süreci; hep birlikte sabır, anlayış, dayanışma içerisinde tamamladık. Sizlerden gelen yüzlerce mesaj, elektronik posta ve mektuplar hizmet heyecanımızı daha da artırdı. Asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendi sağlığınızı, daha sonra da sevdiklerinizi ve ülkenizi korumak için 14 gün süreyle gözetim altında bulunmak suretiyle gösterdiğiniz sabır ve anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen evlerinize ulaştıktan sonra da 14 gün boyunca kişisel karantinanızı uygulamayı ihmal etmeyin. Bu hepimiz için çok önemli. Sağlık ve afiyetler dileğiyle, güle güle gidin, yolunuz açık olsun. 9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi ve 14 gün boyunca ilimizde karantina/gözlem altında misafir edilmesinde bizlere verdikleri güç ve destekleri için bakanlıklarımızın, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlık, huzur ve sükunetle misafir edilmesinde emeği geçen; Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, AFAD İl Müdürlüğümüz, İstanbul Kızılay, KYK yurt müdürlülerimiz, hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlarımızın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Devletimiz milletinin, milletimiz devletinin yanında. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zekeriya Birkan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Şener Levent Dörter
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 19:01:52. #1.15#
title