Vali Ali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Haliç'in havadan çekilmiş görüntüsünü paylaştı.
17.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:44
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Haliç'in havadan çekilmiş görüntüsünü paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Haliç'in havadan çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Yerlikaya paylaşımına, "İstanbul'un koynunda laledan gibisin, selvilerin gölgesinde mahzun gibisin. Melihat Gülses'in güzel yorumuyla" notunu düştü.
(İHA)
Kaynak: İHA