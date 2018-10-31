Vali Ali Yerlikaya'dan Gso'ya Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesiyle Gaziantep Valiliği'nden İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Ali Yerlikaya Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) veda ziyaretinde bulundu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep'te 4 yıl boyunca görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'te refah, huzur ve asayişi, sosyal dayanışma, barış ve kardeşlik atmosferini daha da güçlendirmek için bütün kamu kurum ve kuruluşları, oda ve STK'larla birlikte gayret gösterdiklerini kaydeden Vali Yerlikaya, "Yerel yönetimlerimiz, güvenlik güçlerimiz, üniversitelerimiz, meslek odalarımız ve diğer STK'larımızla bu şehre hizmet etmek için elimizden geleni yaptık. Görev süremizde hain saldırılar ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Yaşlısı genci, zengini fakiri hep birlikte meydanlardaydık. Sizlerin ve hemşehrilerimizin destekleriyle bu günlere geldik" dedi.

"Gaziantep'in ekonomi yükü siz sanayicilerimizin omuzunda" diyen Vali Yerlikaya, "Bu şehir huzuru ve mutluluğu kendine yakıştıran, tek vücut olmayı başarabilen bir şehir. Her kesimin bizden razı olmasını istiyorum. Benim hakkım sizlere helaldir, sizlerde hakkınızı helal edin. Gaziantep sevgimiz İstanbul'da da devam edecek. İstanbul'da bir kardeşiniz olduğunu bilmenizi istiyorum, kalbimiz, gönlümüz her zaman sizlere açık" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'ya Gaziantep'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, "2015 yılında geldiğiniz kentimizde sizin verdiğiniz desteklerle çok başarılı çalışmalar yaptık. Biz inanıyoruz ki İstanbul Valiliğiniz boyunca İstanbul'un çehresi değişecek, çok daha güvenli bir şehir haline gelecek. Bizler de bundan sonra da her zaman sizin yanınızdayız. Sayın Valim biz sizlerden razıyız, Yüce Allah da sizden razı olsun. Yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Vali Ali Yerlikaya'ya Gaziantep için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Sayın Valim hepimizin bu dünyadaki amacı şu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmek. Sizler geride güzel bir iz bıraktınız. Bizler sizi her zaman örnek göstereceğiz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin" diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Perihan Çöçelli, Melike Yüksel, Başar Küçükparmak, Hakan Aslansoy, Ercan Sayın, Mustafa Özmermer, Mustafa Özgüler ile Genel Sekreter Kürşat Göncü'nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda Vali Ali Yerlikaya'ya ziyaret anısına Antep İşi bakır işlemeli vazo takdim edildi. - GAZİANTEP