Vali Ali Yerlikaya: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Ali Yerlikaya: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Vali Ali Yerlikaya: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, milletimizin 15 Temmuz gecesinde tarihi bir destan yazdığını belirterek "15 Temmuz'u...

15.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 03:36

Vali Ali Yerlikaya: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, milletimizin 15 Temmuz gecesinde tarihi bir destan yazdığını belirterek "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "15 Temmuz'da FETÖ hainlerine karşı en değerli varlığını; canını ortaya koyarak karşı duranlara selam olsun Devletimize; ay yıldızlı bayrağımıza, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, her daim karşılarında dimdik aziz milletimizi bulacaklar. #15TemmuzuUnutmayacağız" ifadeleriyle bir video paylaşan Vali Yerlikaya, "15 Temmuz 2016 gecesi Aziz Milletimiz, yüreğindeki vatan aşkı, iman gücü ve hakkın yardımıyla başka hiçbir coğrafyada, hiçbir topluluğa nasip olmayacak, tarihi bir destan yazdı. Kahraman ordumuza sızan, bir avuç FETÖ'cü hainin başlattığı darbe girişimine karşı; 7'den 70'e, Kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten, tarihi çağrısına uyarak, vatan aşkıyla meydanlara akın etti. Vatanı, ay yıldızlı bayrağı ve inancı uğruna en değerli varlığını, canını ortaya koyarak, milli iradesine, demokrasi ve hürriyetine el uzatmak isteyen, hain FETÖ terör örgütüne geçit vermedi" ifadelerini kullandı.

Devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenlerin, karşılarında her daim, güçlü, Türk Milletini bulacaklarını belirten Vali Yerlikaya, "Yeter ki bizler; kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi, geleceğimize ilişkin ümit, inanç ve heyecanımızı, diri tutalım." dedi.

Vali Yerlikaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, başta cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Kahraman silah arkadaşlarını, 15 Temmuz ve bütün aziz şehitlerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun. Şanlı gazilerimize, bir kez daha, şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız" unutturmayacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Vali Ali Yerlikaya: '15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle...
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor
Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Filiz Akın Çağla Şıkel Mustafa Sandal
Spor Falcao Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Gönül Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Vali Ali Yerlikaya: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 03:56:31. #1.15#
title