Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı
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Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı

Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı
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Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Ali İhsan Su, Eşi Zeliha Su Hanımefendi ile birlikte şehit ve gazi aileleri ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Ali İhsan Su, Eşi Zeliha Su Hanımefendi ile birlikte şehit ve gazi aileleri ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Arpaçsakarlar, Şehit Jandarma Er İsa Sayın'ın Mevlana mahallesindeki baba evlerini ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, daha sonra Gazi Baki Koçyiğit'in Camili mahallesindeki evini ziyaret ederek şehitlerimiz ve gazimizin ailesi ve yakınlarıyla bayramlaştı.

Pandemi tedbirlerine uyularak yapılan bayramlaşma ziyaretlerinde devletimizin ve milletimizin şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanında olduğunu kaydeden Vali Ali İhsan Su, tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle yad etti. 20. 07. 2021

Kaynak: Habermetre

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