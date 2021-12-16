Vali Ali İhsan Su'dan Akdeniz İlçe Esnafına Ziyaret

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Vali Ali İhsan Su, Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

142. Sokak üzerinde kurulan pazar esnafını da ziyaret eden Vali Su'ya ziyaretleri esnasında Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da eşlik etti.

Vali Ali İhsan Su, pazar esnafına hayırlı işler dileyerek, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. 16. 12. 2021

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