VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN CİHANNÜMA DERNEĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SALİH GÜZEL İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN CİHANNÜMA DERNEĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SALİH GÜZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN CİHANNÜMA DERNEĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SALİH GÜZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Salih Güzel ile beraberindeki Dernek İl Başkanı Mustafa Cabir Altıntaş, Teşkilatlanma Başkanı Sait Yalgattekin ve Danışma Kurulu Başkanı Abdullah Çatı ile görüştü.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Salih Güzel ile beraberindeki Dernek İl Başkanı Mustafa Cabir Altıntaş, Teşkilatlanma Başkanı Sait Yalgattekin ve Danışma Kurulu Başkanı Abdullah Çatı ile görüştü.

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