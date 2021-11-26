VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN CİHANNÜMA DERNEĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SALİH GÜZEL İLE GÖRÜŞTÜ
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Salih Güzel ile beraberindeki Dernek İl Başkanı Mustafa Cabir Altıntaş, Teşkilatlanma Başkanı Sait Yalgattekin ve Danışma Kurulu Başkanı Abdullah Çatı ile görüştü.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Salih Güzel ile beraberindeki Dernek İl Başkanı Mustafa Cabir Altıntaş, Teşkilatlanma Başkanı Sait Yalgattekin ve Danışma Kurulu Başkanı Abdullah Çatı ile görüştü.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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