VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN CİHANNÜMA DERNEĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SALİH GÜZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Salih Güzel ile beraberindeki Dernek İl Başkanı Mustafa Cabir Altıntaş, Teşkilatlanma Başkanı Sait Yalgattekin ve Danışma Kurulu Başkanı Abdullah Çatı ile görüştü.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet