VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, "TELAFİDE BEN DE VARIM" ETKİNLİKLERİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, "TELAFİDE BEN DE VARIM" ETKİNLİKLERİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 'TELAFİDE BEN DE VARIM' ETKİNLİKLERİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Kaymakam Çeşme İkokulu-İmamhatip Ortaokuluna ziyaret ederek "Telafide Ben de Varım Etkinlik Günleri"ne katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Kaymakam Çeşme İkokulu-İmamhatip Ortaokuluna ziyaret ederek "Telafide Ben de Varım Etkinlik Günleri"ne katıldı.

Vali Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamaya başladığı "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında gerçekleştirilen "Etkinlik Günleri"nde öğrencilerle bir araya geldi, yaptıkları faaliyetler, etkinlikler ve deneyler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı, bazı etkinliklere iştirak etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Ajda Pekkan Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, "TELAFİDE BEN DE VARIM" ETKİNLİKLERİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 21:14:52. #1.14#

title