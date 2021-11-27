VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞIRNAK İDMANYURDU - CİZRE SERHAT SPOR FUTBOL MAÇINI İZLEDİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, TFF Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Şırnak İdmanyurdu ile Cizre Serhat Spor arasında oynanan futbol müsabakasını izlemek üzere tribündeki yerini aldı. Vali Pehlivan müsabakayı, Belediye Başkan V. İhsan Gören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Şırnak İdmanyurdu Kulübü Başkanı Lokman Besen, Cizre Serhat Spor Kulübü Başkanı İzzet Acet, Kulüp Yöneticileri ve taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Yüksek tempoda geçen maç, ev sahibi Şırnak İdmanyurdu takımının 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Maçın tek golünü 65. Dakikada Şırnak İdmanyurdu'ndan Feyyaz Alış kaydetti. Müsabakanın ardından Vali Pehlivan, centilmence mücadele dolayısıyla her iki takımı da tebrik ederek gelecek maçlarda başarılar diledi.

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