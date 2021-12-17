VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞIRNAK FABRİKA VOLEYBOL PROGRAMININ AÇILIŞINA KATILDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, çocuklarımızın voleybolla tanışmasını, spor bilincinin kazandırılması ve gelecekte başarılı sporcuların, ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edebilecek yeteneklerin ortaya çıkarılması maksadıyla Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından hayata geçirilen Şırnak Fabrika Voleybol Okulu Programının açılış etkinliğine katıldı.

Açılış programına Vali Pehlivan ile birlikte Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan V. Alper Sedat Aslandaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Milli Takım Antrenörü Reşit Berk İnanç iştirak etti.

Çocukların antrenmanını izledikten sonra sahaya inen Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Yarka, öğrencilerimizle birlikte voleybol oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan Vali Pehlivan, voleybol sporunun geliştirilmesi, özellikle çocuklarımızın erken yaşlarda voleybol sporuyla tanışması maksadıyla Türkiye Voleybol Federasyonun 2013 yılından itibaren uygulamakta olduğu Fabrika Voleybol programının ilk etapta 200 çocukla birlikte Şırnak ilimizde de başlatmış olduklarını söyledi.

35. Fabrika Voleybol programının Şırnak ilimizde hayata geçtiğini ifade eden Vali Pehlivan, 6, 12 ve 14 yaş grubundaki çocukların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonuna geleceklerini ve burada voleybol sporunu öğreneceklerini, voleybol sporuyla tanışacaklarını aktardı. "Belki de ilerleyen yaşamlarında profesyonel anlamda bunu yapacaklar. Profesyonel alanda ilerlemeseler bile hangi mesleği yapıyor olurlarsa olsunlar diğer branşlarda olduğu gibi sporun bir yaşam tarzı olarak kabul edip, sağlık yönünü, kardeşlik hukukunu geliştirme yönünü, takım ruhunu geliştirme yönünü erken yaşlarda edinecekler. Biz de Valiliğimiz, Belediyemiz olarak diğer branşlarda olduğu gibi bu konuda da gerekli desteği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz aracılığıyla vermeye devam edeceğiz. " dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonuna, bu açılış için İlimize gelen Türkiye Voleybol Federasyon Başkan Vekiline ve onların şahsında emeği geçen herkese teşekkürlerini bildiren Vali Pehlivan, programda görev almış ve alacak olan antrenörlere, her kademedeki katkı sunan bütün sporseverlere, sporculara teşekkürlerini yineledi. Kurstan faydalanacak olan çocuklara hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Türkiye Voleybol Federasyon Başkan V. Alper Sedat Aslandaş da birer konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı, hayata geçirilen projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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