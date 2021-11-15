VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, "NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2" FİLMİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan ; çekimleri tamamlanan "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filmi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cudi Dağı Sefine Bölgesinde basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan;

Geçtiğimiz sene Şırnak İlimiz için bir ilk olan "Nuh'un Gemisi Cudi'de" adlı uzun metrajlı film çekilmişti. Bu filmin ana teması Şırnak'ın Nuh'un Gemisi ile olan yüzyıllara dayalı hikayesini bir film formatı içerisinde ele alınması konusuydu. İlimizin değişik yerlerinde bu çekimler yapılmıştı ve TRT'de yayımlandı, oldukça da güzel bir ilgi gördü. Bundan hareketle filmin yapımcısı Üsküdar Yapım, ikincisini çekme kararı aldı, bizlerle de paylaştılar. İsmi 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' olunca, acaba Sefine'de çekim yapabilir miyiz diye bize geldiklerinde, güvenliğin sağlanması ve devamında yapılmasını hedeflediğimiz kültürel faaliyetler kapsamında bizden müsaade istediler. Biz de gerekli izinleri verdik. Burada, Sefine'de filmin final sahneleri çekildi. İçinde usta oyuncuların da yer aldığı 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' filminin ikincisi tam bu mekanda, final sahneleri çekilmek suretiyle tamamlandı, önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Filmin ilki geçen yıl şehrimiz için de bir ilkti, Sefine için de uzun metrajlı filmin bir kısmının burada çekiliyor olması da bir ilk oldu ki, burada sağlamış olduğumuz güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı. İnşallah belgesellerle, daha farklı kültürel organizasyonlarla bunun devamı gelecek. Yola Cudi, Güvenlik Konsepti diye çıktık ama devamında da Cudi, Güvenlik, Tarih, Kültür, Doğa ve Turizm başlıklarını da ekledik. Kapsayıcı bir proje olsun istedik. Nitekim, film bu anlamda sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçasıdır. Cudi Festival de keza bu bağlamda sosyo-kültürel faaliyetlerin güzel bir örneğiydi.

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