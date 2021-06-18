Vali Ali Hamza Pehlivan; Mkyk Üyesi ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan'ı Kabul Etti

Valimiz Ali Hamza Pehlivan; MKYK Üyesi ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti.