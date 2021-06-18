Vali Ali Hamza Pehlivan; Mkyk Üyesi ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan'ı Kabul Etti
Valimiz Ali Hamza Pehlivan; MKYK Üyesi ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan; MKYK Üyesi ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkan Atan, derneğin İlimizdeki faaliyetleri hakkında Vali Pehlivan'a bilgi verdi. Ziyaret vesilesiyle değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Habermetre