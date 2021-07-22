VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE MEHMETÇİĞİMİZİ VE JANDARMAMIZI ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı vesilesiyle 23. Piyade Tümen Komutanlığını, Jandarma Bölge Komutanlığını ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek vatanımızın bölünmez bütünlüğü, güvenliği için canla başla görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizle bayramlaştı.