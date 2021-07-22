VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE MEHMETÇİĞİMİZİ VE JANDARMAMIZI ZİYARET ETTİ
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE MEHMETÇİĞİMİZİ VE JANDARMAMIZI ZİYARET ETTİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE MEHMETÇİĞİMİZİ VE JANDARMAMIZI ZİYARET ETTİ
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Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı vesilesiyle 23. Piyade Tümen Komutanlığını, Jandarma Bölge Komutanlığını ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek vatanımızın bölünmez bütünlüğü, güvenliği için canla başla görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizle bayramlaştı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı vesilesiyle 23. Piyade Tümen Komutanlığını, Jandarma Bölge Komutanlığını ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek vatanımızın bölünmez bütünlüğü, güvenliği için canla başla görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizle bayramlaştı.

Şehitliğimizde aziz Şehitlerimiz dualarla yad edildi.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE MEHMETÇİĞİMİZİ VE JANDARMAMIZI ZİYARET ETTİ - Haberler
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