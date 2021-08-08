VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KALKINMA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ KURUCULARINI KABUL ETTİ
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KALKINMA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ KURUCULARINI KABUL ETTİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KALKINMA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ KURUCULARINI KABUL ETTİ
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Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kalkınma Gönüllüleri Derneği Kurucuları Mehmet Bilir, İdris Payan, Ramazan Ertaş, Abdullah Kadırhan ve Şenol Uysal'ı kabul etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kalkınma Gönüllüleri Derneği Kurucuları Mehmet Bilir, İdris Payan, Ramazan Ertaş, Abdullah Kadırhan ve Şenol Uysal'ı kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Şırnak İlimizde sivil toplum ve gençlik faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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