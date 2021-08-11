VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ, ADSM İLE 112 ASH BİNALARININ ŞANTİYE SAHASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, Silopi Devlet hastanesi ek hizmet binasında inşaatı devam eden 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulundu, inşaat çalışmaları hakkında Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre