VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KAÇAK AVLANMA HUSUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kaçak Avlanma hususunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Pehlivan;

"Şu anda Cudi'nin zirvesindeyiz ve buranın zenginliklerinden bahsediyoruz. Bitki çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik, hayvan türlerindeki çeşitlilik çok fazla. Burada milli parklardan bahsedebiliyorsak, tabiat parkı olmasından bahsediyorsak işte bu zenginlik sayesindedir. Tarihi ve kültürel derinliği, zenginliği yanında doğal zenginliği sayesindedir.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün, Bölge Müdürlüğünün çok önemli güzel çalışmaları var bu mevcut yapının korunması, hayvan çeşidinin korunması, bitki çeşidinin korunması konusunda. Biliyorsunuz zaman zaman yaralanan hayvanlar oluyor. Bugün bir atmacayı ve kızıl şahini tedavilerinin akabinde tekrar doğayla buluşturacağız. Binin üzerinde canlı çeşidi, bitki çeşidi olduğundan bahsediliyor. Ellinin üzerinde endemik çeşitten bahsediliyor. Biraz önceki değerlendirmemizde ifade etmiştim. Yine burada türlü çeşit hayvan türleri yaşıyor. Bunları korumak hepimizin görevi. Biliyorsunuz bunlar arasında dağ keçileri, ceylanlarımız ki geçen sene hep birlikte onları doğaya saldık. Yaşam alanları oluşturdular, çoğalmaya başladılar. Bunları her defasında ifade ediyoruz. Özellikle de dağ keçilerine, ceylanlara ve benzeri türlere ateş edilmesi, av yapılması yasak. Bu yasaklara uymayanlarla ilgili arkadaşlarımız denetleme çalışması yapıyorlar. Eğer bir olumsuzluk, eğer bu yasağa aykırı bir davranış söz konusu olursa ve bunun tespiti yapılmışsa biliyorsunuz bunun çok yüklü cezaları var. En son ilimizde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüz tarafından Uludere tarafında bir tespit yapıldı maalesef. Hiç istemeyiz böyle hadiselerle karşılaşmak. Dağ keçilerine ateş edilmiş, avlanmışlardı. Biliyorsunuz bir dağ keçisine ateş edilmesinin, öldürülmesinin cezası 60 bin TL civarında. Orada arkadaşlarımız 180 bin TL'nin üzerinde ceza kesme durumunda kaldı. Bunlara mahal vermemek için sizler aracılığıyla bütün hemşehrilerimizden rica ediyorum. Bu doğaya sahip çıkın, yasak olan hayvan türleri olsun diğer türler olsun burada kesinlikle avlanma yapmayın ve yaptırmayın. Dışarıdan gelip av yapmak isteyenler olabilir. Hemen bizim hem jandarmamıza, hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze bilgi verildiğinde gerekli denetlemeler, uyarılar yapılıyor ve az önce bahsettiğim gibi ihlaller olduğunda cezalar kesiliyor, kesilecektir.

Ceylanlar konusunda onları doğaya kazandırmakta başarılı olduysak bunda denetlemelerin ve bu kurallara uymanın payı büyük. Arkadaşlarımız geçtiğimiz yıl da Cudi'nin eteklerinde birkaç ceza uygulaması yapmak durumunda kaldı. Allah'a şükür şu anda o ceylanlarımızla ilgili herhangi bir zayiat söz konusu olmadı. Aslında cezayla hareket edilsin istemiyoruz ama kurallara uyulmadığında, ihlal olduğunda bunu yapmak kanuni ve yasal bir zorunluluk.

Doğanın sevgiyle, özveriyle korunması gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum. Aslolan budur. Hemşehrilerimiz de çoğunlukla buna riayet ediyorlar. Ama münferit de olsa ihlaller yaşandığında işlemler yapıldı, yapılacaktır. Bunun da bilgisini sizler aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Gelin doğayı koruyalım ve yarınlara taşıyalım. Gerek milli park konusunda olsun gerek tabiat parkı oluşturma konusunda olsun gerekse mevcut çeşitlilik zenginliğinin korunması ve daha da arttırılarak geleceğe taşınması konusunda bütün hemşehrilerimizi katkı sunmaya, özverili bir şekilde bu konuya eğilmeye davet ediyorum. " dedi.

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