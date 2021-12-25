VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, JANDARMA BÖLGE KOMUTANI TUĞGENERAL TEKİN AKTEMUR'U ZİYARET ETTİ - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, JANDARMA BÖLGE KOMUTANI TUĞGENERAL TEKİN AKTEMUR'U ZİYARET ETTİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, JANDARMA BÖLGE KOMUTANI TUĞGENERAL TEKİN AKTEMUR'U ZİYARET ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanlığında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'u ziyaret etti.

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Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanlığında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'u ziyaret etti.

Bölge Komutanlığına gelişinde Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur tarafından karşılanan ve sonrasında komutanlık şeref defterini imzalayan Vali Pehlivan, ziyareti vesilesiyle Tuğgeneral Aktemur ile yaptığı görüşmede kararlılıkla devam eden terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

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