VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İPEKYOLU İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ

İPEKYOLU, VAN (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İdil İlçemize bağlı Pınarbaşı Köyünde İpekyolu İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Pehlivan, okulda sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra öğretmenler ile toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, Şırnak İlimizde eğitim öğretim bilinci, kalitesi ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla eğitim alanında sürdürülen kapsamlı çalışmalardan bahsetti. Öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Eğitim öğretim konusunda yürütülecek çalışmaları değerlendirdi; görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunarak bütün öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

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