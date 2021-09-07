VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN İLK DERS ZİLİNİ ÇALMASIYLA ŞIRNAK'TA 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM SEZONU BAŞLADI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın ilk ders zilini çalmasıyla Şırnak'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Sezonu başladı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın ilk ders zilini çalmasıyla Şırnak'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Sezonu başladı. 1 Eylül'de İlimize teşrif eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer; Okulöncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz için 3 gün sürecek olan Uyum Eğitimleri ile Şırnak'tan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının startını vermişti. Bugün de tüm sınıflar için yeni eğitim öğretim sezonu başladı.

Vali Pehlivan, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla İstiklal İlkokulunda düzenlenen törene katılarak okulların açılması heyecanını yaşayan öğretmen ve öğrencilerin sevincine ortak oldu. Tören programına Vali Pehlivan ile birlikte Belediye Başkan V. Zafer Kuran, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutan V. Albay Kürşat Mutlu, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Ercan Gölcü, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Okul Müdürü Yahya Tatar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiirler okudu, özlü sözler paylaştı. 4. Sınıf öğrencileri 1. Sınıfa başlayan kardeşlerine karanfil vererek sıcak bir karşılamayla 'Hoş geldiniz' dedi. Törende konuşan Vali Pehlivan:

"Öncelikle kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili çocuklarımıza 'Okulumuza hoş geldiniz. ' diyorum ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Sezonunun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklarımız, epeyce uzun bir süre ayrı kaldıkları okullarını çok özlediler. Ama çok şükür, bugün itibari ile bu hasret bitti. İstiyoruz ki okullarımız bir daha kapanmasın. İnşallah kapanmayacak, buna yönelik bütün tedbirler en üst düzeyde alındı. İlimiz genelinde Valiliğimizin himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hem dezenfeksiyon çalışmaları hem okullarımızın diğer fiziki şartlarının yeni sezona hazırlanması konusunda hummalı bir çalışma hayata geçirdik. Bugün itibari ile İl genelinde 750'ye yakın okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ders başı yapmış durumdadır. Okulların kapanmaması temennimizi ifade ettik. Bunun olabilmesi için koronavirüse karşı 1 buçuk yıla aşkın süredir vermiş olduğumuz mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. İlimizde de 1. dozda yakaladığımız %75 oranla düşük riskli mavi şehir kategorisine eriştik ama süreç daha bitmedi, devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Tedbiri elden asla bırakmamamız gerekiyor. Bir yandan yoğun şekilde aşılama çalışmalarını yaparken bir yandan da maske, mesafe, hijyen kurallarına harfiyen riayet etmemiz gerekiyor. Özellikle, okullarımızın tekrar kapanmaması için Milli Eğitim camiasındaki bütün öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, velilerimizin ve bütün eğitim paydaşlarının gerek aşılama konusunda gerek pandemi kurallarına riayet etme konusunda azami hassasiyet göstermeye devam etmesi gerekiyor. Bu konuda memnuniyetle ifade edelim ki Milli Eğitim camiasında özellikle öğretmenlerimiz arasında yüksek bir aşılanma oranı var. Henüz aşısını yaptırmayanların da bir an evvel aşılarını yaptıracağına inanıyoruz. İlimizde bu konuda problem yaşanmayacağını düşünüyoruz. Velilerimizden de aynı duyarlılığı talep ediyoruz. Çocuklarını okula gönderen velilerimiz, kendileri ne kadar dikkatli olursa çocuklarımızın sağlığını da o kadar korumuş oluruz. İstiklal İlkokulu yeni bir okulumuz, okulumuzun da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biraz sonra hep birlikte sınıflara geçeceğiz. Özellikle pandemi şartlarına uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesi hususunu süreç içerisinde biz de yakından takip edeceğiz. İnanıyoruz ki bu yıl, sezon sonuna kadar hiçbir problem yaşamadan eğitim öğretim hizmetleri devam eder. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta okul öncesi ve birinci sınıfların uyum eğitiminin startı Şırnak İlimizden verilmişti. Bu açılış için İlimize teşrif eden Sayın Milli Eğitim Bakanımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde Malazgirt Zaferinin 950. yıldönümü kutlama etkinlikleri vesilesiyle Bitlis Ahlat'ta ve gerçekleşen Valiler toplantısında arz ettiğimiz İlimizeki öğretmen ihtiyacının karşılanması bağlamında 2000 öğretmen tahsis edilmişti ve kuraları da birkaç gün önce çekildi. İnşallah yeni öğretmenlerimizle kadromuz daha da güçlenecek ve eğitim öğretim hizmetlerimizin kapsamı, kalitesi bu anlamda daha da yükselecek. Ben bu vesile ile ilimize bu kadar çok sayıda öğretmen atamasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum, aynı şekilde Milli Eğitim Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Geçen hafta okulöncesi ve 1. sınıflarda uyum eğitimi gerçekleştirilmişti, bugün itibariyle de diğer sınıflarda sezonun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklar geleceğimiz, çocuklarımız yarınlarımız, umut kaynaklarımız, güç kaynaklarımızdır. Onları ne kadar iyi yetiştirir, ne kadar çağın bilgileri ile donatırsak milli ve manevi değerlerimizle onları buluşturursak ve bu minvalde yetişmelerini sağlarsak geleceğe çok daha emin, güçlü adımlarla ilerleriz. Ülke olarak genç bir ülkeyiz, İl olarak da genç nüfusa sahibiz. Bu pırıl pırıl çocuklarımız inşallah İlimizi de ülkemizi de çok daha iyi noktalara taşıyacaklar; çok güzel, faydalı, başarılı hizmetler ortaya koyacaklar. Bunun temelini okullarımızda alıyorlar. Eğitim öğretimde öğretmenlerimizin bugüne kadar ortaya koymuş oldukları ve bundan sonra da ortaya koyacakları gayretli, başarılı çalışmalarla inanıyoruz ki çocuklarımız en iyi şekilde yetişecektir. Ben bu süreçte görev alan, görev yapan ve bu işin aslında lokomotifi olan, odağında bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, başarı dileklerimi iletiyorum. Bugünden itibaren öğrencilerimizi öğretmenlerimize teslim ediyor, onlara emanet ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyor, bir kez daha başarılar diliyorum. İdarecilerimize, velilerimize, eğitim öğretim hizmetlerinin bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. 2021-2022 Eğitim Öğretim Sezonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılı olmasını diliyorum. Sağlık içerisinde ve kesintisiz bir şekilde devam etmesini diliyor, başta öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, sevgiler, saygılar sunuyorum. " dedi.

Törende İl Protokolü ve öğrencilerle birlikte balon uçurma etkinliği gerçekleştiren Vali Pehlivan, ardından ilk ders zilini çalarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılışını yaptı.

Sınıfları gezerek eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak olan Vali Pehlivan, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hediyeler verdi ve başarılar diledi. Daha sonra Öğretmenler Odasına geçen Vali Pehlivan, öğretmenler ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Şırnak İlimizde eğitim öğretim bilinci, kalitesi ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla başlatılan eğitim seferberliğinden bahsetti. Öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Yeni eğitim öğretim sezonunda yürütülecek çalışmaları değerlendirdi; görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunarak bütün öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre