VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İLÇE KAYMAKAMLARIMIZLA AŞILAMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, aşılama sürecini İlçe Kaymakamlarımız ile değerlendirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, aşılama sürecini İlçe Kaymakamlarımız ile değerlendirdi.

Vali Pehlivan, video konferans yoluyla Kaymakamlar ile görüşerek Şırnak genelinde koronavirüsle mücadele sürecinde aşılama çalışmaları ve aşılama sayısının daha da artırılması konusunda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan, İl genelinde sağlık birimleri dışında oluşturulan 24 ayrı aşılama noktası ve 400'e yakın sağlık çalışanının dahil olduğu mobil aşılama ekipleriyle aşılama oranının hızla artırılmasını hedeflediklerini belirterek Kaymakamlarımızdan da konunun takipçisi olmalarını istedi.

Vali Yardımcısı Faruk Doğru ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin de toplantıya iştirak etti.

Kaynak: Habermetre