VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İLÇE KAYMAKAMLARIMIZLA AŞILAMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İLÇE KAYMAKAMLARIMIZLA AŞILAMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İLÇE KAYMAKAMLARIMIZLA AŞILAMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, aşılama sürecini İlçe Kaymakamlarımız ile değerlendirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, aşılama sürecini İlçe Kaymakamlarımız ile değerlendirdi.

Vali Pehlivan, video konferans yoluyla Kaymakamlar ile görüşerek Şırnak genelinde koronavirüsle mücadele sürecinde aşılama çalışmaları ve aşılama sayısının daha da artırılması konusunda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan, İl genelinde sağlık birimleri dışında oluşturulan 24 ayrı aşılama noktası ve 400'e yakın sağlık çalışanının dahil olduğu mobil aşılama ekipleriyle aşılama oranının hızla artırılmasını hedeflediklerini belirterek Kaymakamlarımızdan da konunun takipçisi olmalarını istedi.

Vali Yardımcısı Faruk Doğru ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin de toplantıya iştirak etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İLÇE KAYMAKAMLARIMIZLA AŞILAMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 02:09:56. #1.14#

title