VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜVENLİK KORUCULARI, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜVENLİK KORUCULARI, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜVENLİK KORUCULARI, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Şırnak İl Başkanı Mehmet Güngör ve beraberindeki İlçe Başkanları ile Korucubaşlarını kabul etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Şırnak İl Başkanı Mehmet Güngör ve beraberindeki İlçe Başkanları ile Korucubaşlarını kabul etti. Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜVENLİK KORUCULARI, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ - Haberler
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