VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜVENLİK KORUCULARI, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Şırnak İl Başkanı Mehmet Güngör ve beraberindeki İlçe Başkanları ile Korucubaşlarını kabul etti.