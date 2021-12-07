VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜVENLİK KORUCULARI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde, Şırnak İlimizde görev yapmakta olan güvenlik korucularımıza yönelik olarak Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Güvenlik Koruculuğu Tanıtım Filmi izlendi.

Programda konuşan Vali Pehlivan;

"Sözlerimin başında bu eğitim programını düzenlenmesini sağlayan başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya İlimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İller İdaresi Genel Müdürlüğümüze, Korucular Dairesi Başkanlığımıza, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine ve emeği geçen herkese ilimiz adına teşekkür ediyorum.

Korucularımız güvenlik hizmetleri bağlamında mesai arkadaşlarımız. Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ne vazife görüyor ise korucularımız da o vazifeyi görüyor. Kamu görevi icra ediyorlar. Kamu görevi icra etmekle birlikte özellikle terörle mücadelenin yoğun olduğu illerimizde korucularımız geçmişten bugüne bir duruş ortaya koyuyor. Az önce tanıtım filminde hep birlikte izledik. Orada korucumuz bu bayrak sürekli dalgalanacak dedi. Evet, ortak cümlemiz, idealimiz budur. Bu bayrağı ilelebet dalgalandırmak, asla yere indirmemek, gönderde özgürce, nazlı nazlı dalgalanmasını sağlamak. Bunu yapmak bizim milli ve manevi görevimiz. Çünkü bizden önceki nesiller bayrağı asla yere indirmediler ve bize teslim ettiler. Bize de düşen yine en yukarıda tutmak ve sonraki nesillere teslim etmektir.

Korucuların kuruluşu Hamidiye alaylarına kadar gidiyor. Bununla birlikte seksenli yıllarda bölgemizde başlayan bölücü terör örgütünün menfur eylemleri karşısında halkımızın bir irade ortaya koyuşu, devletimizin ortaya koymuş olduğu kararlı mücadeleye ortaklık etmesi, pay sahibi olmak istemesinin bir tezahürü olarak ihdas edilmiştir. Siz değerli Korucularımız, en kritik, stratejik noktalarda köylerimizde, mezralarımızda, üs bölgelerimizde ve sınır ötesinde canla, başla mücadele ediyorsunuz. Bu uğurda şehitlerimiz var. Bu vesileyle hem korucu şehitlerimizi hem de bütün aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah onlara rahmet eylesin. Gazilerimiz var, gazilerimizden ebediyete irtihal edenleri rahmetle hayatta olanlarını da şükranlarımı sunuyorum. Onların ailelerini de saygıyla yad ediyorum.

Bizim milletimiz gazi bir millet, bizim milletimiz bayrağının rengini kanından vermiş olan bir millet.

Son dönemde, İlimizde ve bölgemizde hayata geçirilen pek çok güvenlik yatırımında olduğu gibi Cudi'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, Sayın İçişleri Bakanımızın himayeleri ve destekleriyle büyük yatırımlar yaptık. Kuleler inşa ettik, yollar yaptık ve jandarmamızla, korucularımızla hep birlikte oralara gittik. Sonra vatandaşlarımızı kırk yıl aradan sonra, yüz yıllara sarih geleneklerini yeniden yeşertmek üzere Cudi'nin zirvesine, Nuh'un Gemisinin oturduğu Sefine bölgesine çıkartmayı Allah nasip etti. Biz geçen yıl ve bu yıl çıktık ama arkasında kırk yıla yakın bir mücadele vardı. Bu mücadelede sizlerin de payı çok büyük. Oraya sayısız defa operasyonlar yapılmıştı. Şehitlerimiz, gazilerimiz olmuştu. Keza Gabar'da, keza Bestler-Dereler'de, Kato'da bizim bütün dağlarımızda güvenlik birimlerimizle birlikte korucularımızın da ayak izi vardır. Orada akan terleri var, akan kanları var. O yüzden vermiş olduğunuz mücadelelerden dolayı sizlere müteşekkiriz. İnanın milletimiz bu mücadelenizi takdirle karşılıyor, dualarını esirgemiyor. İnşallah bu yolda emin adımlarla mücadeleye devam edeceksiniz.

Biliyorsunuz devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetlerinde, birçok meslek gruplarında olduğu gibi koruculara yönelik olarak Sayın İçişleri Bakanımızın, Bakanlığımızın takibinde özlük hakları ile ilgili her geçen gün iyileştirici düzenlemeler yapılıyor. İmkanlar ölçüsünde inşallah daha iyi noktalara gelecektir.

Eğitim programının hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Kıymetli korucularımız, sizlere de vazifelerinizde üstün başarılar temenni ediyorum. Ailelerinizle birlikte, çocuklarınızla birlikte sağlık, afiyet içerisinde birlik ve beraberliğimizin daim olduğu nice güzel günlerde bir araya gelmek üzere sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. " dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ve Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör'ün birer konuşma yaptığı programda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala tarafından eğitim verildi, Binbaşı Ceyhun Çınar, terör örgütü faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

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