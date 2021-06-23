Vali Ali Hamza Pehlivan, Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu ile Görüştü

Silopi ilçemize bağlı Görümlü Beldemizin Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Silopi ilçemize bağlı Görümlü Beldemizin Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede Başkan Tellioğlu, beldedeki çalışmalar ve yürütülen projelerin son durumları hakkında Vali Pehlivan'a bilgi verdi, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre