Vali Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber'i Kabul Etti
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber ile Başkan Yardımcısı Beytullah Birlik ve Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Tutar'ı kabul etti.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber ile Başkan Yardımcısı Beytullah Birlik ve Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Tutar'ı kabul etti.
Valilik makamında yapılan görüşmede eğitim öğretim hizmetlerine ilişkin çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Habermetre