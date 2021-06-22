Vali Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber'i Kabul Etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber'i Kabul Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber'i Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber ile Başkan Yardımcısı Beytullah Birlik ve Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Tutar'ı kabul etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber ile Başkan Yardımcısı Beytullah Birlik ve Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Tutar'ı kabul etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede eğitim öğretim hizmetlerine ilişkin çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber'i Kabul Etti - Haberler
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