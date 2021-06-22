Vali Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber'i Kabul Etti

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Eğitimi Destekleme Platformu İl Başkanı Doç. Dr. Fevzi Rençber ile Başkan Yardımcısı Beytullah Birlik ve Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Tutar'ı kabul etti.