VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DÜNYA KADIN GİRİŞİMCİLER GÜNÜ VESİLESİYLE KADIN GİRİŞİMCİLERİ İŞLETMELERİNDE ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle Kadın Girişimcileri ziyaret etti.

Mehmet Esin Caddesinde bulunan Nisa'm Kahvaltı ve Çiğköfte Salonu ile Ayşem Tuhafiye/Amor Gümüşçülük esnaf işletmelerini ziyaret eden Vali Pehlivan, işletme sahipleri olan kadın girişimciler Meryem Ertaş ve Leyla Acar ile görüştü, işletmeleri hakkında bilgiler aldı, onların şahsında bütün kadın girişimcilerimizin Dünya Kadın Girişimciler Gününü kutladı.

Ziyaretleri takip eden basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan,

"Bugün 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü. Bugün vesilesiyle İlimizde girişimcilikte bulunan hanım kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle bütün girişimci kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum, hayırlara, iyiliklere vesile olmasını diliyorum.

Ülkemiz ve dünyamız belli bir gelişim çizgisi içerisindeyse, belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmışsa burada kadınıyla, erkeğiyle her alanda verilen mücadeleler sayesinde olmuştur. Ülkemizde, bin yıldır var olduğumuz Anadolu topraklarında kurmuş olduğumuz devletler, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve 2 yıl sonra 100. Yılını kutlayacak olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde verilen istiklal ve istikbal mücadelelerinde de kadınlarımız hep var olmuştur, emeğiyle, alın teriyle, duasıyla, katkısıyla bu mücadeleye ortak olmuştur. Günümüzde de yine kadınlarımız her alanda özveriyle, gerek ailelerine gerek toplumumuza ellerinden gelen katkıyı en üst seviyede ortaya koymaktadırlar. Bu bağlamda İlimizde KOSGEB destekleriyle kadınlarımız tarafından kurulan İşletmeler önem arz ediyor. Son iki yıllık süre içerisinde Şırnaklı 37 kadın girişimci KOSGEB desteklerinden yararlanmış durumdadır. Sağlanan toplam kaynak yaklaşık 5, 5 Milyon TL'dir. Kullandırılan bu desteğin de %50'den fazlası hibe desteği şeklindedir. 37 kadın girişimcilerimizden 10'u imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. Buna örnek teşkil eden işletmelerden biri de Menengiç Kahvesi üretim tesis. Biliyorsunuz Şırnak İlimizde, özellikle Balveren Beldemiz ve çevresinde geleneksel olarak menengiç kahvesi yetiştiriliyor. Balveren Beldemizde Hayal Erkan isimli hanım kardeşimiz eşi ile birlikte önce amatör düzeyde menengiç kahvesi üretimi yaparken yaklaşık 100 bin TL'lik KOSGEB desteğinden faydalanmak suretiyle bir tesis kurdu. Geçtiğimiz ay açılışına gittik, çok güzel bir üretim tesisi oldu. Şu anda piyasaya yoğun satışı var ve ihracatını da yapar düzeye geldi. Eczaneden yazılım programlamaya, kahve imalatına, şehir planlamadan tekstil sektörüne kadar, e-ticaretten ev yemeklerine, halı dokumaya, güzellik salonlarından konfeksiyona kadar birçok girişimcilik sahalarında kadınlarımız verilen devlet desteklerinden yararlanmak ve kendi imkanlarını da devreye sokmak suretiyle iş yerlerini tesis ettiler ve çalışmalarına devam ediyorlar.

Şırnak İl Merkezi ve İlçelerimizle birlikte 7 Halk Eğitim Merkezimiz var. Yine Aile Destek Merkezleri, ADEM'lerimiz var. Yıl içerisinde Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde 2020 ve 2021 yıllarında 782 kurs açmışız, 7500 hanım kardeşimiz bu kurslardan yararlanmış. Modelistlikten el sanatlarına, Kur'an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine, ev tekstilinden, ahşap sanatlarına kadar, müzik aletleri, geleneksel sanatlar ve benzeri alanlarda bu kursları vermişiz. İl Merkezimiz ve 6 İlçemizde bulunan ADEM'lerimizde de Halk Eğitim Merkezimizle koordineli bir şekilde kurslar düzenliyoruz. 21 ADEM'imizde 2020 ve 2021 yıllarında 476 kurs açmışız, 7734 hanım kardeşimiz kurs almış. Özellikle de ev hanımlarımız ADEM'lerimizi tercih ediyor. Zira bu merkezlerimizde kreşlerimiz de var. Çocuklarıyla beraber gelebiliyorlar. Çocuklar kreşte zaman geçirir, yaşıtlarıyla sosyalleşirken hanım kardeşimiz de değişik başlıklarda bu kurslarımızı alıp becerilerini geliştiriyorlar veya yeni beceriler elde ediyorlar. Bunun devamında açılan uygulamalı girişimcilik kurslarına iştirak edenler sertifikalarını alıyorlar. Bu belgeye sahip olan hanım kardeşlerimiz de kendi işlerini kurmak için gerek KOSGEB gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerine başvurarak işlerini, kendi işletmelerini kurabiliyorlar.

İŞKUR kapsamında da destekleyici kurslarımız var. İlimizde istihdamın arttırılmasıyla ilgili çeşitli girişimlerimiz oldu. Son 2 yılda tekstil atölyesi sayımız 12'den 42'ye kadar çıktı ve geçtiğimiz iki yıl içerisinde 15 bine yakın istihdam sağladık. Özelikle tekstil sektöründe sağlanan istihdam konusunda bir parantez açmak isterim. Tekstil sektöründe %80-85 civarında hanım kardeşlerimiz çalışıyor. İŞKUR kanalıyla yine 3 binin üzerinde hanım kardeşimiz işe yerleştirilmiş durumdadır. Bir yandan kurslar bir yandan sağlanan maddi desteklerle inanıyorum ki önümüzdeki günlerde, yıllarda girişimcilerimizin sayısı, işletmelerin sayısı artacaktır. Az önce girmiş olduğumuz işletmelerde de hem hizmet sektöründe hem diğer sektörlerde hanım kardeşlerimizin memnuniyetine tanıklık ettik. Çoğunlukla aileleri ile birlikte bu faaliyetleri yürütüyorlar. Girişimcilik cesaret örneği, cesaret timsalidir. Özelikle de ekonomik sahada bu adımların atılması öncelikle onların bu konudaki özverilerini, fedakarlıklarını ve cesaretlerini gösteriyor. Kendilerini tebrik ediyorum ve artarak devam etmesini diliyorum. Bu işletmelerinin kendilerine ve ailelerine hayırlı, bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Bir kere daha bütün girişimci kadınlarımızın, hanım kardeşlerimizin 19 Kasım Dünya Girişimci Kadınlar Gününü canı gönülden, içten en iyi dileklerimle kutluyorum. " dedi.

Vali Pehlivan'a ziyaretlerinde Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Birliği Genel Sekreteri ve Şırnak Kadın Gitişimciler Derneği Başkanı Ayten Akgül ile KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör de eşlik etti.

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