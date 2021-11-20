VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında İlimizde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe Vali Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İl Milli Eğitim Müdür V. Mirza Çazım, Öğretmenler, Gençlik Gönüllüleri ve çocuklar katıldı.

Şırnak Valiliğimizin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen programda Vali Pehlivan, çocukların birbirinden eğlenceli etkinliklerine bir süre nezaret etti, onlara kitap hediye etti, iyi eğlenceler, başarılar diledi. Daha sonra alanda kurulan Yeşilay, Kızılay, Tema Vakfı ve Gençlik Gönüllülerinin stantlarını dolaştı, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Etkinliği takip eden basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan,

"Gördüğünüz gibi Şırnak Cumhuriyet Meydanı çocuklarımızla şenlenmiş durumda. Bugün Dünya Çocuk Hakları günü. Bu gün, çocuklarımızın katıldığı çeşitli etkinliklerle icra ediliyor. İlimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün iş birliğinde burada bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız bu organizasyona katılıyor. Az önce onların heyecanlarına ortak olduk, Belediye Başkanımız ve Rektörümüzle faaliyetlerine iştirak ettik. Hava güzel, çocukların olduğu her ortam güzel. Onların enerjisi, gülümsemesi, birbirleriyle olan diyalogları, oyunlarını özgürce sergilemeleri hepimize mutluluk olarak yansıyor. Burada stantlar da kuruldu. Gençlik Gönüllüleri, Kızılay, Yeşilay ve TEMA stantlarını kurdular. Onlar da kendi faaliyetleriyle ilgili etkinlikler yapıyorlar. Çocuklarımızın gülmesi, en iyi şartlarda yetişmesi devlet olarak da millet olarak da temel görevimiz. Çünkü onlar bugünlerimiz, yarınlarımız. Onlara bakınca aydınlık geleceğimizi görüyoruz. İnşallah çocuklarımızla, gençlerimizle devlet ve millet olarak güçlü geleceğe doğru emin adımlarla yol alıyoruz. Onları görünce yüzümüz gülüyor. Onların yüzünü güldürmek adına da bu ve benzeri faaliyetleri yapmak hepimizi mutlu ediyor. Onlar bu meydanda olduğu gibi mutlu olsunlar, çocukluklarını yaşasınlar, hem oyunlar oynasınlar hem de eğitici faaliyetler, spor faaliyetleri içerisinde bulunsunlar. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız için gerek Milli Eğitime bağlı okullarımızda, gerek Gençlik Merkezlerimizde ve diğer kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla yaptığımız faaliyetler içerisinde, onların böyle kültürel, sosyal, sportif faaliyetler içerisinde olmasını da çok önemsiyor, değerli buluyoruz. Katkısı olan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bugünlerde de yarınlarda da güzel günler, kendilerini en iyi şekilde yetiştirecekleri ortamlarda en iyi şekilde yetişmeleri temennisiyle hepinize ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet