VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN PROJE GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında İlimize misafir olan Proje Gönüllüsü Gençlerle bir araya geldi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında İlimize misafir olan Proje Gönüllüsü Gençlerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2014 yılında hazırlanarak uygulamaya konulan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında çeşitli İllerden Şırnak İlimize gelen Proje Gönüllüsü 36 genci Valilik makamında kabul etti. Proje gönüllüleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, İlimiz hakkında bilgiler verdi. Vali Pehlivan; "Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve içinde öğrencilerin de bulunduğu proje gönüllüleri, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıyarak hem milli ve manevi değerlerimizi paylaşıyor hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiriyorlar. Bu bağlamda siz değerli gençlerimizi tebrik ediyoruz, İlimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. " dedi. Proje gönüllüleri de söz alarak içerisinde yer aldıkları proje ve 06-15 Ağustos tarihleri arasında Şırnak'ta gerçekleştirecekleri ziyaret ve etkinlikler hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler verdi, yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: Habermetre