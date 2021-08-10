VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN PROJE GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN PROJE GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN PROJE GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında İlimize misafir olan Proje Gönüllüsü Gençlerle bir araya geldi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında İlimize misafir olan Proje Gönüllüsü Gençlerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2014 yılında hazırlanarak uygulamaya konulan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında çeşitli İllerden Şırnak İlimize gelen Proje Gönüllüsü 36 genci Valilik makamında kabul etti. Proje gönüllüleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, İlimiz hakkında bilgiler verdi. Vali Pehlivan; "Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve içinde öğrencilerin de bulunduğu proje gönüllüleri, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıyarak hem milli ve manevi değerlerimizi paylaşıyor hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiriyorlar. Bu bağlamda siz değerli gençlerimizi tebrik ediyoruz, İlimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. " dedi. Proje gönüllüleri de söz alarak içerisinde yer aldıkları proje ve 06-15 Ağustos tarihleri arasında Şırnak'ta gerçekleştirecekleri ziyaret ve etkinlikler hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler verdi, yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdulahat Arvas Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN PROJE GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 03:29:22. #1.15#

title