VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CUDİ DAĞI GÜVENLİK, TARİH, KÜLTÜR, DOĞA VE TURİZM PROJESİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan ; Cudi Dağı Güvenlik, Tarih, Kültür, Doğa ve Turizm Projesi kapsamında yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cudi Dağı'nın zirvesinde Sefine Bölgesinde basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan;

"Şu anda Cudi'nin zirvesinde iki bin rakımlı Sefine olarak tabir edilen Hz. Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu noktadayız. Hemen arkamızda binlerce yıllık geçmişi olan tarihi mescit yapısı var. Bu nokta bütün dinler tarafından kutsal sayılan, Müslümanlık'tan önce Hristiyanlık, Hristiyanlıktan önce Yahudiler tarafından ibadet maksatlı kullanılmış olan bir yapı ve yaklaşık bin iki yüz yıldır da mescit olarak kullanılagelmiş.

Şu anda bulunduğumuz nokta, Kur'an-ı Kerim'de rivayet edildiği üzere Hz. Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu yer. Gemi karaya oturduktan sonra bir müddet burada kalındıktan sonra şu anda kuzeyimizde kalan Şırnak'a doğru -ki o zaman tabii ki yerleşim yeri yok- yol almaya başlayıp orada Heştan adında bir köyün kurulması, akabinde orada belli bir süre kalınıp oranın yerleşim haline getirilmesi ve arkasından Cizre'ye doğru yol alınması şeklinde bir tarihi serüvenden bahsedilir. Burası da geminin karaya oturduğu nokta olarak kabul edilir. Bu konuda geçtiğimiz aylarda Şırnak Üniversitemiz bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle Valiliğimizin himayesinde bir sempozyum düzenlemiştik. Bilim insanları gelip sunumlarını yapmışlardı. Bu konudaki görüşlerini, tespitlerini hem bizlerle hem de kamuoyuyla paylaşmışlardı. Bu sempozyumun kitabı hazırlanıyor ve inşallah yakın zamanda yayınlanacak.

Biliyorsunuz yaklaşık 40 yıldır Cudi'nin Sefine bölgesine gelinemiyordu. Burası tarihi bir derinliğe, tarihi bir geçmişe sahip. Kırk yıl öncesine kadar her temmuz ayında vatandaşlarımız geleneksel olarak buraya gelip hem ibadetlerini yapıp hem de bir iki hafta konaklamak suretiyle burada yüzyıllara dayalı geleneklerini yaşatırken terör örgütünün burada yapılanma girişimleri, burada yaptığı eylemler nedeniyle bu ziyaretler kesintiye uğramıştı. Süreç içerisinde devletimizin, güvenlik birimlerimizin, Mehmetçiğimizin, Jandarmamızın, Emniyetimizin, Güvenlik Korucularımızın burada sayısız operasyonları oldu. Operasyonlarla buralara gelindi, burada güvenlik sağlanmaya çalışıldı. Uzunca bir süre mücadele edildi, şehitlerimiz oldu. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de şükran duygularımı ifade ediyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl önce, burada tam güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik konsepti geliştirip uygulamak üzere İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde bir çalışma başlattık. Bu çalışmada başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi, himaye ve destekleri, direktifleri oldu. Yerelde de İçişleri Bakanlığımızın başından beri himaye ve destekleriyle Valilik, Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma, İl Emniyet birimlerimizle birlikte bir konsept geliştirdik. Burada öncelikle güvenliğin sağlanması gerekiyordu. Mehmetçiğimizin burada yıllarca verdiği mücadeleler var. Bu bağlamda Tümen Komutanlığımızın da tecrübelerinden yararlanıldı. Sefine noktasına, Cudi'nin zirve noktasına Şırnak tarafından ve Silopi tarafından öncelikle güvenli ulaşımın sağlanmasıyla ilgili çalışma başlattık. Bugün bu noktadayız. Neticede 40 yıldır gelemeyen vatandaşlarımızı geçtiğimiz temmuz ayında Cudi'nin zirvesinde bulunan meydanda, yüzyıllara dayalı festival geleneğini yaşatmak üzere buraya getirme imkanımız oldu. Vatandaşlarımızın o gün yaşadığı duyguya hep birlikte tanıklık ettik. Yıllarca buraya gelememiş olmanın hasretiyle, özlemiyle gözlerinden yaşlar geliyordu. Gerçekten bu hepimizi duygulandırdı. Hem yıllar içerisinde buraya duyulan hasret hem de özellikle belli yaşa gelmiş insanların geçmişteki hatıraları, burayı hiç görmemiş olanların da kendi büyüklerinin buraya gelip burada yaşadıkları, gelenek haline gelen, her sene temmuzun ilk iki haftasında yaşadıklarını da yad etme imkanı oldu. Buranın yapısına, dokusuna uygun bir festival yapma imkanımız olmuştu, çok da güzel geçti. Bu da aslında burada güvenlikle yola çıktığımız, büyük ölçüde özellikle doğu Cudi'de güvenliğini sağladığımız noktada artık, vatandaşlarımızın da erişebilir, ulaşabilir hale gelmesiyle ilgili önemli bir mesajdı. Nitekim öncesinde, burada bulunan mescitte, geçtiğimiz(2020 yılı) Kurban Bayramı'nda Sayın İçişleri Bakanımızın İlimize teşrifleriyle Kurban Bayram Namazını kılmıştık. Namaz sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla bağlanmışlar ve çok anlamlı, güzel mesajlar vermişlerdi. Arkasından bu festivali yapmamız burada insanımızı daha da mutlu etti, umutlandırdı. Burada görev yapan güvenlik güçlerimiz çok daha özveriyle şanlı bayrağımızı dalgalandırıyorlar, Allah onlardan razı olsun. Zaten onların ortaya koyduğu emek sayesinde biz buralarda rahatça faaliyetler yapar hale geldik ve inşallah bütün bu faaliyetler daha da iyi daha da güzel noktalara taşınacak.

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