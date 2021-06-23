Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret Etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret vesilesiyle Cizre Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirilecek yeni yatırımlar, İlçenin yatırım potansiyelleri ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, yatırımlar neticesinde Şırnak İlimizde istihdamın arttırılarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması gibi hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretinde Vali Pehlivan'a Cizre Belediye Başkan V./ Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdür V. İsmail Konuk, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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