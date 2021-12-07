VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun tamamlanmakta aşamasına gelen inşaat alanında incelemelerde bulundu.

CİZRE, ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun tamamlanmakta aşamasına gelen inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yakında hizmete girecek olan Sağlıklı Yaşam Merkezini gezerek incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, devam eden çalışmalar hakkında Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Binici ve yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alarak değerlendirmelerde bulundu. Merkezin şimdiden Cizre İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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