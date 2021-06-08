Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan Tekstil fabrikasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan Tekstil fabrikasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şırnak Valiliğimizin himayesinde Cizre Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destekleriyle inşaatı başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen fabrikada NZR grup tarafından gerekli tefrişat ve teknik donanım yapılarak yakında üretime başlanacak. İlk etapta 400 işçi istihdam edilerek başlanacak olan fabrikada zaman içinde 1500 işçi istihdamı hedefleniyor. İlimizin ve Cizre İlçemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan tekstil fabrikasının inşaat alanını gezen Vali Pehlivan, fabrika şantiyesinde yürütülen çalışmalar hakkında Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemelerde Vali Pehlivan'a Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mazlum Budak ve firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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