VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Baykan Kaymakamlığından Cizre Kaymakamı olarak atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Mehmet Tunç'a hayırlı olsun dileğinde bulundu, başarılar temenni etti.

Vali Pehlivan, ziyareti vesilesiyle Cizre İlçemizde yürütülmekte olan çalışmalar, devam eden yatırımlar, proje ve faaliyetler hakkında Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç'dan bilgiler alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

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