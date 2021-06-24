Vali Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında Zarar Tespit Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında Zarar Tespit Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında Zarar Tespit Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresine ziyaret gerçekleştirerek Zarar Tespit Komisyonunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresine ziyaret gerçekleştirerek Zarar Tespit Komisyonunda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Evrak Kayıt, Bilirkişi, Uzaktan Algılama, Hukuk Servisi gibi birimlerde personellerden bilgi alarak çeşitli talimatlar verdi.

Ardından Vali Pehlivan başkanlığında Zarar Tespit Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Zarar Tespit Komisyonu Başkanı/ Vali Yardımcısı Faruk Doğru, komisyon üyeleri ve bilirkişiler katıldı.

Toplantıda, Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar ve süreç hakkında Vali Yardımcısı Doğru tarafından brifing verildi, değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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