VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcı V. Selim Kuş, Şırnak Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Şimşek, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutan V. Yarbay Serkan Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda ilgili kurum yetkilileri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İlimizde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında; kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her koşulda korunması ve şiddetin önlenmesi konularında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşülerek değerlendirme ve bilgi alışverişlerinde bulunuldu, muhtelif kararlar alındı.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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