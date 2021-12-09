VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA COĞRAFİ İŞARETLER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Şırnak İlimizde üretilen ve İlimize özgü olan ürünlere ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret alınması çalışmalarına yönelik Coğrafi İşaretler Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, Kurum Müdürleri ve Meslek Odalarının Başkanları katıldı.

Şırnak'ın gıda ürünleri, sınai ürünler, kültürel ögeler gibi kendine özgü bir çok ürüne sahip olduğunu ifade eden Vali Pehlivan; "Bugünün dünyasında Patent/Marka konusu gerçekten önemli bir konu. Bir çok alanda olduğu gibi bu konuda da ciddi bir rekabet var. Ülkeler artık markalarla yarışıyor. Markanız varsa farkındalığınız çok daha fazla. Ülkemizin tescilli ürün sayısını arttırmak için İllerimize özgü ürünlerin marka ve coğrafi tescillerinin yapılması önem arz etmektedir. Şırnak olarak bağlamda ürünlerimizin tesciline yönelik çalışmaların kapsamını genişletecek ve inşallah tescilli ürünlerimizin sayısını arttıracağız. " dedi.

Bu kapsamda Şırnak İlimize ait tescillenmiş üç adet Coğrafi İşaretli ürün bulunduğunu belirten Vali Pehlivan, bunların Şımşıpe, Cizre Memilhave Kurabiyesi ve Cizre Luzine Tatlısı olduğunu söyledi.

Şırnak'ın Coğrafi İşareti olabilecek diğer ürünleri üzerinde de bir çalışma yürütüldüğüne değinen Vali Pehlivan, Otlu Peyniri ve Cizre Nergisinin başvurusunun yapıldığını, Faraşin Balının da evraklarının hazırlık aşamasında olduğunu aktardı.

"Her kurumumuzun bir ya da birden fazla ürüne talip olması suretiyle kısa sürede Şırnak'ı tescilli ürün sayılarının arttığı bir il yapacağız. " vurgusunda bulunan Vali Pehlivan, tescili yapılabilecek ürünler arasında Aşure, Gezu, Suryaz, Jaji, Kutlık, Kıtırıl Nefs Üzümü, Beytüşşebap Üzümü, Cizre Kavunu, Görümlü İnciri, Görümlü Narı, Kumçatı Tahini, Menengiç Kahvesi, Serbidev, Kipe, Fireydin, Beytüşşebap Çorbası, Cizre Aşı, Bırınçzer, Şal Şepik Kumaşı ve Jirki Kilimi bulunduğunun bilgisini verdi.

Tescilli ürünlerin artmasıyla yöremize özgü ürünler ön plana çıkacağına ve farkındalığının artacağına, ticari kazanç sağlamak açısından da önemli bir avantaj sağlayacağına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Var olan değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Yürektürk tarafından bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Tescilli ürünlerin ticari kazanç sağlaması noktasında önemli bir avantaj sağlayacağına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Amerika'da yoğurdumuz bile 'Grek Yoğurt' olarak satılıyor. Oysa ki; yoğurt Türklere özgü bir üründür. Birilerinin bu değerlerimize bizden önce sahip çıkmadan bizim bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekir. " çağrısında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Yürektürk tarafından bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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