VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ALLPOWER CİZRE BELEDİYESPOR - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR VOLEYBOL MAÇINI İZLEDİ - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ALLPOWER CİZRE BELEDİYESPOR - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR VOLEYBOL MAÇINI İZLEDİ

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ALLPOWER CİZRE BELEDİYESPOR - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR VOLEYBOL MAÇINI İZLEDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İlimizi TVF AXA Sigorta Efeler Ligi'nde temsil eden Allpower Cizre Belediyespor'un Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı voleybol maçında tribündeki yerini aldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İlimizi TVF AXA Sigorta Efeler Ligi'nde temsil eden Allpower Cizre Belediyespor'un Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı voleybol maçında tribündeki yerini aldı. Voleybol maçını, Vali Pehlivan ile birlikte Cizre Kaymakamı/Belediye Başkan V. Mehmet Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Allpower Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Kulüp Yöneticisi Fuat Alpaslan ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Müsabakayı Allpower Cizre Belediyespor 3 - 2 kazandı.

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