VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle otizmli Göksel kardeşimizi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle otizmli Göksel kardeşimizi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Başak ailesini Bahçelievler Mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Pehlivan, Göksel kardeşimizin doğum gününü kutladı; hem Göksel'e hem de kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nezir Tatar da ziyarete iştirak etti.
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