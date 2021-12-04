VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle otizmli Göksel kardeşimizi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle otizmli Göksel kardeşimizi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Başak ailesini Bahçelievler Mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Pehlivan, Göksel kardeşimizin doğum gününü kutladı; hem Göksel'e hem de kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nezir Tatar da ziyarete iştirak etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title