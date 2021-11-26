VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, "25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ" VESİLESİYLE DÜZENLENEN FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNE KATILDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle Şırnak Girişimci Kadınlar Derneği tarafından organize edilen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Şırnak Üniversitesi Yerleşkesinde yer alan Şehitlik Ormanında "81 İl İçin 81 Fidan" sloganıyla 81 İlimizden cinayete kurban olan kadınlarımızın anılarını yaşatmak, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumda çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak ve farkındalığı yükseltmek adına Şırnak Girişimci Kadınlar Derneği tarafından, Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, eşi Hanımefendi ile birlikte, bir fidanın dikimini gerçekleştirerek can suyu verdi, hayatını kaybeden bütün kadınları rahmetle yad etti.

Etkinliğe Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan'ın yanısıra Belediye Başkan V. İhsan Gören, Cumhuriyet Başsavcı V. Emre Bekmezci, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Şırnak Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç ve Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Birliği Genel Sekreteri ve Şırnak Kadın Gitişimciler Derneği Başkanı Ayten Akgül, girişimci kadınlar ve Kızılay Gönüllüleri katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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