VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KONSER PROGRAMINA KATILDI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen konser programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programa Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Belediye Başkan V. İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Öğretmenler ve Öğrenciler iştirak etti.

Rektör Erkan'ın açılış konuşması yaptığı programda Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Arif Möhsünoğlu ve Doç. Dr. Günay Tuzkaya ile Öğretim Görevlisi Cemil Ruşenoğlu keman, piyano ve klarnet dinletisi icra ederek dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

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