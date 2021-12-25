VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 23. PİYADE TÜMEN KOMUTANI TÜMGENERAL İDRİS ACARTÜRK'Ü ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanlığında Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk'ü ziyaret etti.

Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ile bir süre görüşerek kararlılıkla devam eden terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet