VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, GAMER VE AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan; 112, 155, 156, 110, 122, 177 gibi acil çağrıların tek numara olan 112 hattında toplandığı, tek merkezden karşılanarak sevk ve koordine edildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Murat Ekinci ve kurum müdürlerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, çağrı merkezinde görev alan sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman işletme ve AFAD birimlerinin personelleriyle de görüşerek vazifelerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

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