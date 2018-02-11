Vali Ali Hamza Pehlivan 11. Kalkınma Planı Hazırlık Çalıştayına Katıldı

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Çalıştayı Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan "Ülkemizin özellikle 1960'lardan sonraki karma ekonomik yapı modeli içerisinde kalkınma planları önemli bir yer tutmaktadır. 1980'lerden sonra dışa dönük ihracat ağırlıklı bir kalkınma modeline ağırlık verilmiştir. Dünya genelinde ülkeler kalkınmaya yönelik yaklaşımlarında kendilerine özgü şartları göz önüne alarak modeller geliştirmiştir. Bu modelleri incelediğimizde ülkelerin öncelikle içerde endüstrileşmeyi, kalkınmayı, gelişmeyi sağlamayı hedeflediklerini daha sonra dış dünya ile ekonomik ilişkiler kurduklarını görürüz. Örneğin Almanların 'Bebek Endüstriler' tezi buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu tez özetle endüstrileri devlet kontrolünde rekabet edebilecek aşamaya getirip daha sonra dünya piyasalarına açılmasını ön görür. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ortaya konulan yöntem de buna benzerdir. Pek çok yatırım devlet eliyle yapılmıştır. Ülkemizde beş yılda bir hazırlanan Kalkınma Planları dünyanın ve ülkemizin sosyo ekonomik durumuyla ilgili önemli tespit ve değerlendirmeler içerir. Bu bağlamda adeta bir ders kitabı gibidir. Bu çalıştay kalkınma planlarını daha yakından incelememize de vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayburt olarak 11. Kalkınma Planı'nda nelerin yer alması gerektiğine yönelik tespit ve değerlendirmeleri yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara sunacaklarını bildiren Vali Pehlivan, "Burada Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden tarıma kadar pek çok hizmet alanına yönelik başlık bulunmaktadır. Bu çalıştayda mümkün olduğunca somut, uygulanabilir, yereldeki durumu, beklentileri ve tespitleri yansıtacak değerlendirmeleri ortaya koyacağız ve bir dosya halinde Kalkınma Bakanlığı'na ileteceğiz. 11. Kalkınma Planı yayımlandığında inşallah Bayburt'un da bu anlamda çorbada tuzu olacaktır. KUDAKA başta olmak üzere katkı ve katılımda bulunan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Katılımcıların gruplar halinde gerçekleştirdiği interaktif çalışma ve raporlamaların ardından sona eren toplantıya Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. - BAYBURT