Vali Ali Fuat Atik nikah şahidi oldu
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Vali Ali Fuat Atik nikah şahidi oldu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, asker çiftin nikah şahitliğini yaptı Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Başçavuş Mine Eyüpoğlu ile Jandarma Teğmen Umut Özel, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle dünya evine girdi.

29.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:34
Vali Ali Fuat Atik nikah şahidi oldu

Valisi Ali Fuat Atik, asker çiftin nikah şahitliğini yaptı


Siirt Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Başçavuş Mine Eyüpoğlu ile Jandarma Teğmen Umut Özel, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle dünya evine girdi.


Siirt Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Akın Kul'un kıydığı nikahın şahitliğini Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay yaptı.


Evlilik cüzdanını geline veren Atik, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak: AA
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