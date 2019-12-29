Vali Ali Fuat Atik nikah şahidi oldu

29.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:34

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, asker çiftin nikah şahitliğini yaptı



Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Başçavuş Mine Eyüpoğlu ile Jandarma Teğmen Umut Özel, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle dünya evine girdi.



Siirt Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Akın Kul'un kıydığı nikahın şahitliğini Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay yaptı.



Evlilik cüzdanını geline veren Atik, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak: AA