Vali Ali Fuat Atik, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret etti
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Vali Ali Fuat Atik, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret etti

Vali Ali Fuat Atik, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bekilli ve Çal ilçelerine gitti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bekilli ve Çal ilçelerine gitti. İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık, ziyareti sırasında Vali Atik'e eşlik etti.

Bekilli Kaymakam Vekili İrem Baha Yağan ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından karşılanmasının ardından Kaymakamlık makamına geçen Vali Atik, ilçenin genel durumu ve Covid-19 ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Vekili İrem Baha Yağan'dan brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bekilli Belediyesini ziyaret eden Atik, Belediye Başkanı Mustafa Çoban'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve ilçeye yapılan yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı.

Sonrasında Bekilli İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, güvenlik güçlerinden halkın güvenliği ve huzuruna yönelik ilçede yürüttükleri çalışmaları yerinde inceledi.

Bekilli ilçe ziyaretinin ardından Çal Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik; Kaymakam Selin Sarı'dan ilçenin genel durumu ve pandemi süreci ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Atik, Çal Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Fethi Akcan'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve ilçeye yapılan yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Atik, Çal ilçesi ziyaretinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru el sanatları ürünlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Son olarak Çal İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Atik, güvenlik güçlerinden halkın güvenliği ve huzuruna yönelik ilçede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alarak ilçe ziyaretini tamamladı. - DENİZLİ

Vali Ali Fuat Atik, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret etti
Vali Ali Fuat Atik, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret etti
Vali Ali Fuat Atik, Çal ve Bekilli ilçelerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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